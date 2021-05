Caso Durigon, M5s presenta mozione per chiedere la revoca dell’incarico al sottosegretario leghista (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati ha presentato una mozione per la revoca della nomina nei confronti del sottosegretario leghista al ministero dell’Economia e delle Finanze, Claudio Durigon, che, “come emerge da un servizio giornalistico di Fanpage, mantiene – afferma M5s – comportamenti e utilizza parole inappropriate circa l’indagine della magistratura che riguarda il partito a cui appartiene”. I firmatari chiedono al governo di “avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a sottosegretario di Stato” di Durigon. “Riferendosi all’indagine sui presunti fondi occulti della Lega – ricorda M5s – e sui 49 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati hato unaper ladella nomina nei confronti delal ministero dell’Economia e delle Finanze, Claudio, che, “come emerge da un servizio giornalistico di Fanpage, mantiene – afferma M5s – comportamenti e utilizza parole inappropriate circa l’indagine della magistratura che riguarda il partito a cui appartiene”. I firmatari chiedono al governo di “avviare immediatamente le procedure di, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina adi Stato” di. “Riferendosi all’indagine sui presunti fondi occulti della Lega – ricorda M5s – e sui 49 milioni di ...

