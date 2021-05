Cashback, ci sarà davvero il ripescaggio per i 1.500 euro? (Di venerdì 7 maggio 2021) Cashback, attenzione agli sviluppi del concorso. Potrebbe esserci un’inaspettata sorpresa proprio sul più bello Ritmi scatenati, sorpassi e controsorpassi continui e ansia frenetica fino al 30 giugno. Va avanti così il superCashback, ovvero il premio da 1.500 euro stanziato per i primi 1.500 utenti che raggiungeranno il maggior numero di transazioni in assoluto. La classifica, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 7 maggio 2021), attenzione agli sviluppi del concorso. Potrebbe esserci un’inaspettata sorpresa proprio sul più bello Ritmi scatenati, sorpassi e controsorpassi continui e ansia frenetica fino al 30 giugno. Va avanti così il super, ovvero il premio da 1.500stanziato per i primi 1.500 utenti che raggiungeranno il maggior numero di transazioni in assoluto. La classifica, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

bitcityit : Sony: torna la promozione Cashback sui prodotti di Digital Imaging: Fino al 31 luglio 2021, acquistando fotocamere,… - andreasso1951 : @Tommasolabate Non sarà il Cashback a piegare i “Resistenti” ma gli ingressi vietati ai non vaccinati, negli stadi… - dany_Danilo_ : @IOitaliait salve vorrei sapere da quando sarà disponibile il cashback tramite app samsung pay e google pay - Adl_Consulting : ??Piano #Cashback, quale sarà il suo futuro? Ripercorriamo la sua approvazione in Aula, la posizione degli stakehold… - TrendOnline : ?? Cashback di Stato, con Draghi sarà un addio o un arrivederci? #cashback #draghi #Pnrr #recoveryplan -