Caro Antonio Tajani, una famiglia va sempre difesa, anche quando non ha figli (Di venerdì 7 maggio 2021) Per ogni passo avanti mosso nella direzione giusta per rivendicare i nostri diritti e le nostre libertà di scelta, altri cento ne vengono fatti indietro. È un po’ come il gioco del gatto che si morde la coda, un circolo vizioso dal quale non riusciamo a uscire. Al centro delle discriminazioni, questa volta, è la famiglia, il luogo dove è conservato il cuore, che però non può essere considerata tale se all’interno di quel nucleo non sono presenti i figli. Perché, neanche a dirlo, la famiglia è anche lo strumento attraverso il quale una donna può realizzarsi. E tutte le donne senza figli? E chi non può averlo un bambino? E chi si sente a casa tra le braccia degli amici non ha forse il diritto di sentirsi una famiglia allo stesso modo? Le parole pronunciate da ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 maggio 2021) Per ogni passo avanti mosso nella direzione giusta per rivendicare i nostri diritti e le nostre libertà di scelta, altri cento ne vengono fatti indietro. È un po’ come il gioco del gatto che si morde la coda, un circolo vizioso dal quale non riusciamo a uscire. Al centro delle discriminazioni, questa volta, è la, il luogo dove è conservato il cuore, che però non può essere considerata tale se all’interno di quel nucleo non sono presenti i. Perché, nea dirlo, lalo strumento attraverso il quale una donna può realizzarsi. E tutte le donne senza? E chi non può averlo un bambino? E chi si sente a casa tra le braccia degli amici non ha forse il diritto di sentirsi unaallo stesso modo? Le parole pronunciate da ...

Advertising

MichelaMarzano : Quindi la mia non sarebbe una famiglia? Siamo io e mio marito senza figli, caro @Antonio_Tajani Ma auguro a chiunqu… - cherchi1974 : RT @MichelaMarzano: Quindi la mia non sarebbe una famiglia? Siamo io e mio marito senza figli, caro @Antonio_Tajani Ma auguro a chiunque di… - MazzaliVanna : RT @MichelaMarzano: Quindi la mia non sarebbe una famiglia? Siamo io e mio marito senza figli, caro @Antonio_Tajani Ma auguro a chiunque di… - UdoReger : RT @MichelaMarzano: Quindi la mia non sarebbe una famiglia? Siamo io e mio marito senza figli, caro @Antonio_Tajani Ma auguro a chiunque di… - BarisiGiancarlo : RT @MichelaMarzano: Quindi la mia non sarebbe una famiglia? Siamo io e mio marito senza figli, caro @Antonio_Tajani Ma auguro a chiunque di… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Antonio Amministrative 2021, 'Battipaglia capitale' aderisce alla coalizione del candidato Ugo Tozzi Il nostro caro e amato Papa Francesco ha detto più volte che un buon cattolico deve immischiarsi in ... Josef Ben Othman; la responsabile del Gruppo Femminile, Demetria Barile; il Segretario Antonio ...

L'Inter di Antonio Conte, fenomenologia di una vittoria ... il rinvio di partite che è costato caro al calendario (Lazio - Torino è ancora da recuperare). ... Beppe Marotta e Antonio Conte sono il pragmatismo fatto in persona . Dove vince la competenza e dove ...

Antonio, resta lì e porta i nerazzurri tra le big d'Europa La Gazzetta dello Sport Blog: L’Inter di Antonio Conte, fenomenologia di una vittoria Blog Calciomercato.com: Un altro campionato a senso unico Da quando il mondo ha conosciuto il nuovo millennio, quella attuale, si è presentata come una delle stagioni ...

Antonio Cimmino: Cantiere EAV e altre opere, polemiche inutili perchè mai autorizzate" Mi stupisce che un ex vicesindaco, con la sua esperienza, si perda in un bicchier d’acqua su una vicenda così delicata come ...

Il nostroe amato Papa Francesco ha detto più volte che un buon cattolico deve immischiarsi in ... Josef Ben Othman; la responsabile del Gruppo Femminile, Demetria Barile; il Segretario...... il rinvio di partite che è costatoal calendario (Lazio - Torino è ancora da recuperare). ... Beppe Marotta eConte sono il pragmatismo fatto in persona . Dove vince la competenza e dove ...Blog Calciomercato.com: Un altro campionato a senso unico Da quando il mondo ha conosciuto il nuovo millennio, quella attuale, si è presentata come una delle stagioni ...Mi stupisce che un ex vicesindaco, con la sua esperienza, si perda in un bicchier d’acqua su una vicenda così delicata come ...