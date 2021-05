Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in lacrime a “Oggi è un altro giorno” | «Tanta paura»

(Di venerdì 7 maggio 2021)edsono stati ospiti nel salotto di Serena Bortone a “è un”. La showgirl, prima di parlare del suo rapporto straordinario col marito, ha ripercorso la sua infanzia, cogliendo l’occasione per dire qualcosa dei suoi genitori. Non sono mancate delle: è stato un momento di grande commozione. leggi anche l’articolo —> Eleonora Daniele vuole la seconda laurea, cosa farà da grande: il suo piano Bha parlato dapprima del legame col papà: «Lo ricordo con tanto affetto. Ho vissuto con lui tutti i pomeriggi, staccava alle cinque e mezza stava con me. Per le femminucce, papà è il principe. Lui era il classico uomo di una volta, un po’ ...

Advertising

Giovanna2810194 : IVANA BARBONETTI CONDIVIDE, AMARE CON UN PO' DI LEGGEREZZA,MA ENZO E'STATO SEMPRE COERENTE,ANCHE DOPO SPOSATI-Carme… - zazoomblog : Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi un amore felice e irriverente - #Carmen #Russo #Paolo #Turchi #amore… - zazoomblog : Carmen Russo tra fecondazione assistita e chirurgia plastica - #Carmen #Russo #fecondazione - altrogiornorai1 : RT @AnnaForlenza: #oggièunaltrogiorno Sempre piaciuti, sia Carmen Russo che Enzo Paolo Turchi. Bravissima Serena Bortone. Grazie, grazie da… - AnnaForlenza : #oggièunaltrogiorno Sempre piaciuti, sia Carmen Russo che Enzo Paolo Turchi. Bravissima Serena Bortone. Grazie, grazie davvero. -

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Russo

è stata ospite a Oggi è un altro giorno è scoppiata in lacrime: cosa è successo alla showgirl? La ...Un'intervista profonda e commossa quella cheha rilasciato a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno , programma in onda ogni pomeriggio su Rai 1. La ballerina ha parlato della sua carriera e della sua vita privata, ...Carmen Russo ha parlato dapprima del legame col papà: «Lo ricordo con tanto affetto. Ho vissuto con lui tutti i pomeriggi, staccava alle cinque e mezza stava con me. Per le femminucce ...Carmen Russo è stata ospite a Oggi è un altro giorno è scoppiata in lacrime: cosa è successo alla showgirl? La verità.