Carmen Russo: chi è, età, carriera, vita privata, figlia, chi è il marito, origini, gravidanza, dove vive (Di venerdì 7 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Carmen Russo! Carmen Russo: chi è, età, carriera Carmen Russo è nata a Genova il 3 ottobre del 1959. Ha cominciato la sua carriera come modella nei primi anni '70 e ha partecipato anche a Miss Italia. Ha poi ottenuto le prime partecipazioni cinematografiche e ha lavorato in varie pellicole, in teatro ha recitato anche accanto a Walter Chiari. Ha affiancato Raimondo Vianello come spalla in alcune scenette realizzate nella trasmissione Stasera niente di nuovo e da lì ha ottenuto un successo dopo l'altro. Una carriera brillante e costellata di successi.

