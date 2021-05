Capranica-Roma | da lunedì nuovo autobus per pendolari

(Di venerdì 7 maggio 2021)– Da lunedi’ 10 maggio sara’ presente un pullman speciale a disposizione deidella linea. Lo ha fatto sapere la Regione Lazio. Il bus, con partenza alle ore 4.30 dal piazzale della stazione di-Sutri, arrivera’ aOstiense alle ore 6.14. Il bus effettuera’ le seguenti fermate:-Sutri, Manziana-Canale Monterano, Bracciano, Cesano, La Storta, Valle Aurelia,San Pietro,Ostiense. Per maggiori dettagli, visitare il sito di Trenitalia.

