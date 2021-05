Caparezza: “La politica? Oggi si fa con i tweet e la retorica della pancia. Cosa accadrà dopo il ‘caso Fedez’? Nulla” (Di venerdì 7 maggio 2021) Quattro anni fa Caparezza con “Prisoner 709” raccontava di una prigione mentale e dell’evasione, Oggi con il nuovo album “Exuvia” il cantautore si immerge in “una foresta con la prigione alle spalle, pronta ad accogliermi”. Diciannove brani che raccontano il cambiamento in atto non solo nella vita artistica dell’artista ma anche personale: “Sto prendendo le mie lezioni di vita perché non voglio essere compatito ma mi sono capitate delle cose pesanti”. La foresta dunque come scoperta e rinascita sin dal titolo del disco. L’exuvia è la muta dell’insetto, ovvero ciò che rimane del suo corpo dopo aver sviluppato un cambiamento. Sono tantissime le citazioni sparse qua e là ma l’incipit parte dalla lettura de “Il viaggio di G. Mastorna”, la sceneggiatura del film che Fellini non ha mai realizzato. Il libro racconta un aldilà in cui “regna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Quattro anni facon “Prisoner 709” raccontava di una prigione mentale e dell’evasione,con il nuovo album “Exuvia” il cantautore si immerge in “una foresta con la prigione alle spalle, pronta ad accogliermi”. Diciannove brani che raccontano il cambiamento in atto non solo nella vita artistica dell’artista ma anche personale: “Sto prendendo le mie lezioni di vita perché non voglio essere compatito ma mi sono capitate delle cose pesanti”. La foresta dunque come scoperta e rinascita sin dal titolo del disco. L’exuvia è la muta dell’insetto, ovvero ciò che rimane del suo corpoaver sviluppato un cambiamento. Sono tantissime le citazioni sparse qua e là ma l’incipit parte dalla lettura de “Il viaggio di G. Mastorna”, la sceneggiatura del film che Fellini non ha mai realizzato. Il libro racconta un aldilà in cui “regna ...

