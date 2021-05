Calendario Italia Volley Nations League femminile 2021: programma, date e orari (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Calendario dell’Italia alla Volleyball Nations League femminile 2021: ecco il programma con date e orari di tutte le partite delle Azzurre. La Nazionale guidata da Davide Mazzanti torna in campo nella “bolla” di Rimini per disputare la VNL e confrontarsi con le migliori squadre al mondo. L’Italia inizierà la sua avventura martedì 25 maggio, sfidando la Polonia, per poi incontrare tutte le altre Nazionali nel round-robin con la speranza di passare il turno per giocarsi le medaglie. Si tratta di una tappa fondamentale per le Azzurre in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Di seguito il Calendario completo dell’Italia alla VNL femminile ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Ildell’allaball: ecco ilcondi tutte le partite delle Azzurre. La Nazionale guidata da Davide Mazzanti torna in campo nella “bolla” di Rimini per disputare la VNL e confrontarsi con le migliori squadre al mondo. L’inizierà la sua avventura martedì 25 maggio, sfidando la Polonia, per poi incontrare tutte le altre Nazionali nel round-robin con la speranza di passare il turno per giocarsi le medaglie. Si tratta di una tappa fondamentale per le Azzurre in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Di seguito ilcompleto dell’alla VNL...

