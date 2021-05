Calciomercato Napoli, occhi puntati su Pedraza gioiello del Villarreal: in estate sarà lotta a tre con Inter e Atalanta (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella notte che ha sancito l’eliminazione dell’Arsenal dall’Europa League ha brillato la luce di Alfonso Pedraza, nuovo oggetto del desiderio del Napoli. Il terzino – e all’occorrenza anche esterno avanzato – di sinistra ha messo in difficoltà gente come Hector Bellerin e Bouyako Saka, in continuo affanno e sempre con la paura di un ribaltamento L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella notte che ha sancito l’eliminazione dell’Arsenal dall’Europa League ha brillato la luce di Alfonso, nuovo oggetto del desiderio del. Il terzino – e all’occorrenza anche esterno avanzato – di sinistra ha messo in difficoltà gente come Hector Bellerin e Bouyako Saka, in continuo affanno e sempre con la paura di un ribaltamento L'articolo

