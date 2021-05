Calciomercato Milan, è UFFICIALE | Ha firmato! (Di venerdì 7 maggio 2021) In attesa di sfidare la Juventus nel big match dell’Allianz Stadium decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League, arrivano pessime notizie per il Milan di Pioli: Florian Thauvin ha… L'articolo Calciomercato Milan, è UFFICIALE Ha firmato! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 7 maggio 2021) In attesa di sfidare la Juventus nel big match dell’Allianz Stadium decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League, arrivano pessime notizie per ildi Pioli: Florian Thauvin ha… L'articolo, èHaè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : #Sarri spiazzato da #Mou alla Roma. Spunta l’idea Milan - Gazzetta_it : #Milan, assalto a De Paul in cambio di Hauge: l'Udinese riflette - sportli26181512 : Calciomercato Juve: il borsino a centrocampo: Il centrocampo bianconero resta sotto esame e la sfida contro il Mila… - sportli26181512 : Niente Milan, UFFICIALE: Thauvin va in Messico, ha firmato col Tigres: Ora è ufficiale, Florian Thauvin lascia il M… - cmdotcom : Niente #Milan, UFFICIALE: #Thauvin va in Messico, ha firmato col Tigres -