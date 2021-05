Calciomercato Inter, Milenkovic e un nome nuovo per la porta (Di venerdì 7 maggio 2021) L’Inter del futuro dovrà passare per forza da alcune novità: Milenkovic ha praticamente salutato la Fiorentina e Interessa ai nerazzurri L’Inter è già al lavoro per la prossima stagione. La difesa forse il reparto più solido di Antonio Conte che però starebbe pensando a sfruttare l’occasione data da Nikola Milenkovic, che di recente ha fatto sapere che gradirebbe cambiare aria in estate. Oltre a lui si continua a lavorare per la porta e La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta un nuovo nome. Si tratta di Peter Gulacsi, numero uno 31enne del Lipsia che ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro. Un’altra occasione, vista la grande esperienza europea del portiere ungherese con un passato, tra le altre, al ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) L’del futuro dovrà passare per forza da alcune novità:ha praticamente salutato la Fiorentina eessa ai nerazzurri L’è già al lavoro per la prossima stagione. La difesa forse il reparto più solido di Antonio Conte che però starebbe pensando a sfruttare l’occasione data da Nikola, che di recente ha fatto sapere che gradirebbe cambiare aria in estate. Oltre a lui si continua a lavorare per lae La Gazzetta dello Sport questa mattina riun. Si tratta di Peter Gulacsi, numero uno 31enne del Lipsia che ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro. Un’altra occasione, vista la grande esperienza europea del portiere ungherese con un passato, tra le altre, al ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter PSG, Florenzi: 'Roma da scudetto con Mourinho. Fa piacere essere accostato a una grande squadra come l'Inter' 'Ovviamente fa piacere essere accostato a una grande squadra come l'Inter , ma di solito non faccio attenzione alle voci di mercato, a quello che dice la gente o a ciò che scrivono i giornali. ...

Borriello: 'La Juve rischia più del Milan. Donnarumma, scegli col cuore' Come Lukaku , che nell'Inter scudettata è stato il trascinatore anche quando non segnava'. 'Pirlo ? Quando ti chiama la Juve è difficile dire di no, però Pirlo doveva avere la lungimiranza di capire ...

Lukaku su Ibra: “Gran giocatore. Fino a Manchester buon rapporto” Le dichiarazioni di Romelu Lukaku sul rivale Zlatan Ibrahimovic. Il gigante belga ha utilizzato però parole al miele sul milanista.

