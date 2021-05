Calciomercato Atalanta: un altro giocatore del campionato russo nel mirino (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo Miranchuk l’Atalanta sta pensando ad un altro giocatore del campionato russo per la prossima stagione. Gioca nello Zenit Si Chiama Sardar Azmoun, ha 26 anni e viene da una stagione strepitosa con lo Zenit di San Pietroburgo, neo vincitrice del campionato russo. E l’Atalanta, com’è successo per Miranchuk, potrebbe pescare da quel campionato per rinforzarsi in vista della prossima stagione. L’attaccante iraniano ha fin qui messo a segno 19 centri e in passato era stato accostato anche a Napoli e Roma. Il suo costo si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro ma il giocatore sta spingendo per cambiare aria. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo Miranchuk l’sta pensando ad undelper la prossima stagione. Gioca nello Zenit Si Chiama Sardar Azmoun, ha 26 anni e viene da una stagione strepitosa con lo Zenit di San Pietroburgo, neo vincitrice del. E l’, com’è successo per Miranchuk, potrebbe pescare da quelper rinforzarsi in vista della prossima stagione. L’attaccante iraniano ha fin qui messo a segno 19 centri e in passato era stato accostato anche a Napoli e Roma. Il suo costo si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro ma ilsta spingendo per cambiare aria. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

