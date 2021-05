Advertising

sportface2016 : Nuova #CoppaItalia senza la #SerieC, #Balata: 'Non conosco le motivazioni della #SerieA' - TV7Benevento : Calcio: Balata, ‘Coppa Italia? Non conosco motivazioni decisione Lega A’... - psb_original : Empoli, Balata sulla promozione in A: 'Cavalcata fantastica' #SerieB - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Balata all’Empoli: “Cavalcata fantastica” #empolifc - sportvicentino : CALCIO SERIE B - Nell’assemblea di B il presidente Mauro Balata chiede di riaprire parzialmente gli stadi per playo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Balata

Il Sannio Quotidiano

Incontro in videoconferenza fra Can e tutti i club della Serie B rappresentati da dirigenti, allenatori e capitani. Dopo il saluto del presidente Mauro, parola a Gianluca Rocchi, che ha fatto il punto della situazione sulla formazione arbitrale per l'introduzione definitiva della tecnologia in campo dalla prossima stagione. In particolare sono ......Domenica 23 maggio 2021 - Ore 21.15 Giovedi 27 maggio 2021 - Ore 21.30 Playout Sabato 15 maggio 2021 - Ore 16.30 (17a vs 16a) Venerdi 21 maggio 2021 - Ore 20.30 (16a vs 17a) Il presidenteha ...Balata poi sulla situazione economica ha sottolineato: “Anche il nostro mondo è stato stravolto dalla pandemia e non possiamo camminare con la testa all’indietro, sarebbe un errore drammatico. Il ...Complimenti a destra e a sinistra per la promozione in serie "A" degli azzurri. Il primo è stato sicuramente il presidente della Lega "B" Mauro Balata, che dopo il fischio finale della sfida contro il ...