Burioni ironizza sulla Roma. Un tifoso gli risponde così

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Burioni ironizza

Corriere dello Sport.it

Non è la prima volta chesi lascia andare a commenti aspri proprio nei confronti dei romanisti e, anche in questa occasione, il suo commento non è passato ...Il suo collega Roberto, per esempio, ha messo un 'cuoricino' e lo ha rilanciato con un ... C'è poi chi: 'Scusi dottor Zangrillo, lo so che il mio non è un atteggiamento scientifico, ...Il virologo laziale, dopo la mancata qualificazione in finale, ha pubblicato un tweet pungente: il botta e risposta con un giallorosso ...L’Italia è l’unico paese che ha protratto il coprifuoco per così tanti mesi, senza che ci sia certezza sui risultati di questa misura. Il governo è diviso ...