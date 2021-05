Buongiorno Mamma anticipazioni 12 maggio: attrazione fatale (Di venerdì 7 maggio 2021) Buongiorno Mamma anticipazioni – Solonotizie24Continua a riscuotere un grandissimo successo la nuova serie di casa Mediaset Buongiorno Mamma, con protagonista Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Serena Autieri. Nel mirino dell’attenzione mediatica nel corso delle ultime ore troviamo le anticipazioni circa la trama della quarta puntata della serie. In queste settimane abbiamo avuto modo di vedere come le avventure di Guido Borghi (interpretato appunto da Raoul Bova) cominciano a riservare molti più colpo di scena rispetto a quelli che il pubblico da casa ave preventivato. Il preside scolastico, dunque, attualmente si trova alle prese con l’istruzione della giovane Agata, la quale si occupa quotidianamente della povera Anna, mentre Francesca e Sole sono alle prese con i loro ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021)– Solonotizie24Continua a riscuotere un grandissimo successo la nuova serie di casa Mediaset, con protagonista Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Serena Autieri. Nel mirino dell’attenzione mediatica nel corso delle ultime ore troviamo lecirca la trama della quarta puntata della serie. In queste settimane abbiamo avuto modo di vedere come le avventure di Guido Borghi (interpretato appunto da Raoul Bova) cominciano a riservare molti più colpo di scena rispetto a quelli che il pubblico da casa ave preventivato. Il preside scolastico, dunque, attualmente si trova alle prese con l’istruzione della giovane Agata, la quale si occupa quotidianamente della povera Anna, mentre Francesca e Sole sono alle prese con i loro ...

