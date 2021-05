Buona la prima per Venus Club con Lorella Boccia su Italia 1 (Di venerdì 7 maggio 2021) Mediaset continua la sperimentazione affidata ai giovani. E dopo aver dato il punto Z a Tommaso Zorzi e il Slotto di Giulia Salemi in versione streaming, si punta sulla generalista con un volto molto amato dal pubblico. Lorella Boccia torna sulle reti che l’avevano vista debuttare come allieva di Amici, poi come ballerina professionista nella scuola di Maria de Filippi e poi come conduttrice. Un ruolo che torna a vestire, anche se con un abito leggermente diverso perchè quello che Venus Club porta su Italia 1 è qualcosa di diverso rispetto al classico programma che si vede in seconda serata. Come aveva spiegato anche Lorella Boccia da Maria de Filippi, si tratta di una sorta di late show tutta la femminile. E visto che nella casa del Grande Fratello VIP 5, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 maggio 2021) Mediaset continua la sperimentazione affidata ai giovani. E dopo aver dato il punto Z a Tommaso Zorzi e il Slotto di Giulia Salemi in versione streaming, si punta sulla generalista con un volto molto amato dal pubblico.torna sulle reti che l’avevano vista debuttare come allieva di Amici, poi come ballerina professionista nella scuola di Maria de Filippi e poi come conduttrice. Un ruolo che torna a vestire, anche se con un abito leggermente diverso perchè quello cheporta su1 è qualcosa di diverso rispetto al classico programma che si vede in seconda serata. Come aveva spiegato ancheda Maria de Filippi, si tratta di una sorta di late show tutta la femminile. E visto che nella casa del Grande Fratello VIP 5, ...

Kroos risponde a Mount: "Ho dormito benissimo. Buona fortuna nella tua prima finale" TUTTO mercato WEB Buona la prima per Venus Club con Lorella Boccia su Italia 1 Per il momento è ancora presto per fare un vero e proprio bilancio e per poter esprimere un giudizio ma ci sono i numeri, e i numeri ci dicono che senza traino, Venus Club parte con un buon risultato.

