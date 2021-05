Bundesliga 2020 2021 | lo Stoccarda batte l’Augsburg e lo inguaia

(Di venerdì 7 maggio 2021) Loe loin chiave salvezza. Una delle poche squadre che non lotta per nessun obiettivo dellaottiene altri tre punti con cui chiudere bene una stagione senza infamia né lode. I padroni di casa vanno a segno con Forster nel primo tempo dopo appena undici minuti e devono fare i conti con l’infortunio di Massimo rimpiazzato da Coulibaly. Nella ripresa, dopo le difficoltà in fase offensiva registrate nel primo tempo, la squadra ospite riesce a trovare il gol del pareggio. E’ Niederlechener a gonfiare la rete e a portare sull’1-1 l’incontro. L’Augusta, che si trova invischiata nella corsa salvezza, con appena tre punti di vantaggio sulla terzultima che disputa il playout con la terza della...

Advertising

sportface2016 : #Bundesliga, lo #Stoccarda batte l'#Augsburg e lo inguaia in classifica - bizcommunityit : Bundesliga si potrà giocare a maggio dopo interruzione per coronavirus #forex - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Uno scivolone razzista costa caro al portiere di Italia-Germania ai mondiali del 2006 ? #Lehmann | #NoRacism https://t.… - Eurosport_IT : Uno scivolone razzista costa caro al portiere di Italia-Germania ai mondiali del 2006 ? #Lehmann | #NoRacism - Eurosport_IT : Il messaggio Whatsapp costa caro a Jens Lehmann ?????? #Bundesliga | #HertaBerlino | #Lehmann -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2020

Sportface.it

...00 Samgurali Tskhaltubo - FC Telavi 1 - 0 * 14:00 Lokomotiv Tbilisi - Dila Gori 16:00 Torpedo Kutaisi - FC Saburtalo Germania >/2021 20:30 Stoccarda - Augsburg Germania > 2. ...Roland Garros Nadal e l elogio di una grandezza riconosciuta da tutti 12/10/A 17:58 Osaka è ... il Bayern Monaco, vincitore della UEFA Champions League e della, ha ricevuto il Laureus ...Lo Stoccarda batte l’Augsburg e lo inguaia in chiave salvezza. Una delle poche squadre che non lotta per nessun obiettivo della Bundesliga 2020/2021 ottiene altri tre punti con cui chiudere bene una s ...Sampdoria Ascoli Primavera, sabato 8 maggio alle ore 12.30 in streaming e diretta tv. Come non perdersi la 22a giornata di campionato La Sampdoria scende in campo per la 22a giornata del campionato Pr ...