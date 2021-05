Brusaferro | ' L' indice di contagio Rt a 0 89 | risale lievemente'

(Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 07 maggio 2021 'L'diè attorno allo 0.89, in leggera ricrescita, siamo al di sotto dell'1 e quindi l'epidemia non sta ripartendo', così Silvio, portavoce del Comitato ...

Roma, 07 maggio 2021 'L'di contagio è attorno allo 0.89, in leggera ricrescita, siamo al di sotto dell'1 e quindi l'epidemia non sta ripartendo', così Silvio, portavoce del Comitato tecnico Scientifico. / ......le regioni" spiega Silvio, presidente dell'Iss in conferenza stampa, commentando l'ultimo monitoraggio. L'età media dei casi scende a 41 anni e dei ricoveri a 65 anni, mentre l'Rt ...I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di venerdì 7 maggio. Gli attuali positivi totali scendono sotto la soglia di 400 mila ...AGI/Vista - “L'indice Rt oggi si stima intorno allo 0,89 quindi in leggera ricrescita rispetto alla settimana precedente. Tuttavia l'intervallo di confidenza è tra 0,85 e 0,91 il che ci dice che l'epi ...