Brusaferro: incidenza in calo, solo 6 regioni rischio moderato (Di venerdì 7 maggio 2021) Rt inferiore a 1 in tutte le regioni di Italia, anche se in leggera risalita, pressione sugli ospedali in diminuzione e calo dell'età mediana dei contagiati. Lo dicono i dati della cabina di regia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) Rt inferiore a 1 in tutte ledi Italia, anche se in leggera risalita, pressione sugli ospedali in diminuzione edell'età mediana dei contagiati. Lo dicono i dati della cabina di regia ...

Advertising

Affaritaliani : Brusaferro: incidenza in calo, solo 6 regioni rischio moderato - il_piccolo : Intervista al presidente dell’Iss e portavoce del Cts: «Per allentare le misure bisogna tenere Rt e incidenza sotto… - IngaCareneza : RT @cronachelucane: conferenza stampa del 30 aprile 2021 sull’analisi dei dati Monitoraggio Regionale Covid19 - COCID19 ~ BRUSAFERRO (ISS)… - ilariadituccio : RT @rtl1025: ?? 'In Italia c'è una decrescita ma sempre lenta della curva. Il flusso del ministero a ieri sera indica l'incidenza a 148 per… - Profilo3Marco : RT @istsupsan: ???S. Brusaferro - #ISS: 'incidenza in lento calo ma ancora molto elevata; la prevalente circolazione della variante inglese… -