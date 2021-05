Brevetto vaccini, possibile revoca: no di Merkel e Pfizer. Le motivazioni (Di venerdì 7 maggio 2021) La notizia è stata quasi un terremoto, in considerazione delle immediate reazioni che ha suscitato. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha infatti dichiarato in modo piuttosto netto che la lotta globale al coronavirus, deve passare dalla revoca del Brevetto vaccini. Insomma, l’ex vice di Obama, ha precisato di essere del tutto propenso a dire sì alla sospensione di detti brevetti. In buona sostanza, ciò comporterebbe che gli USA sarebbero pronti ad una produzione estesa e, soprattutto, senza i vincoli legati alla proprietà intellettuale, ossia un argomento di diritto peraltro di elevata complessità. Di seguito vogliamo chiarire proprio questo: quando si parla di revoca Brevetto vaccini, a che cosa ci si riferisce? E quali sono state le reazioni dei ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 7 maggio 2021) La notizia è stata quasi un terremoto, in considerazione delle immediate reazioni che ha suscitato. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha infatti dichiarato in modo piuttosto netto che la lotta globale al coronavirus, deve passare dalladel. Insomma, l’ex vice di Obama, ha precisato di essere del tutto propenso a dire sì alla sospensione di detti brevetti. In buona sostanza, ciò comporterebbe che gli USA sarebbero pronti ad una produzione estesa e, soprattutto, senza i vincoli legati alla proprietà intellettuale, ossia un argomento di diritto peraltro di elevata complessità. Di seguito vogliamo chiarire proprio questo: quando si parla di, a che cosa ci si riferisce? E quali sono state le reazioni dei ...

Advertising

hiro72geni : RT @TitolareList: ?? Il no di #Merkel alla proposta di #Biden: 'Il fattore limitante nella produzione dei vaccini sono le capacità di produz… - fameht : Credo che basterebbe azzerare (o ridurre molto) la redditività connessa alla proprietà intellettuale nel caso di… - albertomura : RT @TitolareList: ?? Il no di #Merkel alla proposta di #Biden: 'Il fattore limitante nella produzione dei vaccini sono le capacità di produz… - LupodiBrughiera : 17/ Di recente, la Fondazione Gates ha avuto un ruolo di rilievo nell'avvio di Covax, un meccanismo per la distribu… - StelvioGori : I brevetti servono a proteggere gli investimenti senza i quali non ci sarebbe il brevetto, ricordatelo quando parla… -