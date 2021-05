Brevetti vaccini: Merkel contro Biden, difende la protezione della proprietà intellettuale (Di venerdì 7 maggio 2021) Non è certo una novità che la cancelliera e la Germania difendano sempre gli interessi nazionali, al di sopra di quelli europei. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 7 maggio 2021) Non è certo una novità che la cancelliera e la Germania difendano sempre gli interessi nazionali, al di sopra di quelli europei. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

robersperanza : La svolta di Biden sul libero accesso per tutti ai brevetti sui vaccini è un importante passo in avanti. Anche l’Eu… - riotta : La svolta di @JoeBiden sulla sospensione dei brevetti vaccini #Covid una delle più importanti mosse di politica int… - lauraboldrini : Un'ottima notizia la decisione di #Biden di appoggiare la sospensione dei #brevetti sui #vaccini. L'Italia eserci… - Ninamimi85 : @marcogue1983 Non solo è contrario alla sospensione dei brevetti (ergo se la nuova variante arriva, arriva dai paes… - JodegJanus : @alinomilan Brevetti Farma: hanno già incassato miliardi a sufficienza per decenni! @Radio24_news #Radio24 #Vaccini #Brevetti -