BPER Banca e Arca Fondi SGR | Cottarelli indica strada della ripresa

(Teleborsa) – Trasformare la peggior crisi dal Secondo Dopoguerra in occasione unica e irripetibile per superare finalmente gran parte delle criticità che hanno bloccato la crescita del nostro Paese, da troppo tempo fermo sul posto. Questa la sfida – ambiziosa ma quanto mai necessaria – alla quale siamo chiamati. Come sarà la strada della ripresa? Di questo si è parlato ieri nel corso dell'evento digitale organizzato da BPER Banca e Arca Fondi SGR, che si è svolto sulla piattaforma Crowdcast. Ospite il professore ed economista Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica, che ha presentato il suo ultimo libro "All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica".

Bper Banca in calo: oggi i conti. Brutte notizie in arrivo? A Piazza Affari quest'ultima seduta della settimana impone una battuta d'arresto per Bper Banca che, dopo due giornate consecutive in rialzo, oggi cede il passo alle prese di profitto. Bper Banca frena dopo due sedute in rialzo Il titolo ha archiviato la giornata di ieri con un ...

