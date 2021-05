Borsa: Shanghai apre a +0,15%, Shenzhen a +0,18% (Di venerdì 7 maggio 2021) Avvio positivo per le Borse cinesi: l'indice Composite di Shanghai segna un rialzo dello 0,15%, a 3.446,41 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,18%, a quota 2.280,79. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 7 maggio 2021) Avvio positivo per le Borse cinesi: l'indice Composite disegna un rialzo dello 0,15%, a 3.446,41 punti, mentre quello disale dello 0,18%, a quota 2.280,79. .

Borsa Shanghai chiude in ribasso su tensioni tra Cina e Occidente La borsa di Shanghai ha perso terreno sulle tensioni tra Cina e Occidente, mentre il settore healthcare è scivolato dopo il ritorno degli investitori dalla pausa per la festa dei lavoratori. L'indi ...

