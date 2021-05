Borsa: Milano migliora (+0,4%) con industria e assicurazioni (Di venerdì 7 maggio 2021) migliora la Borsa di Milano (+0,4%) nel pomeriggio, con assicurazioni e industria a farla da padrone. In cima al listino principale resta Unipol (+3,3%), in attesa dei conti la prossima settimana, e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021)ladi(+0,4%) nel pomeriggio, cona farla da padrone. In cima al listino principale resta Unipol (+3,3%), in attesa dei conti la prossima settimana, e ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano migliora (+0,4%) con industria e assicurazioni: Banche deboli, tranne Unicredit e Mps. Auto in rosso - bizcommunityit : Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente #finanzaemercati - ArcoreHardcore : 2002: CON L'ASSASSINO PEDOFILO SILVIO BERLUSCONI #SILVIOBERLUSCONI ANDAI A FARE UN'ORGIA MASSONICA A ST MORITZ. VI… - GianlucaRospi : E congratulazioni anche a #Potenza, per la prima volta ospitata alla Borsa internazionale del Turismo di #Milano. U… - fisco24_info : Borsa: Milano guadagna (+0,3%), su assicurazioni e industria: Banche in rosso, tranne Unicredit e Mps. Pesante Tena… -