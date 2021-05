Borsa: Europa chiude ottimista (Di venerdì 7 maggio 2021) Chiusura ottimista per le principali Borse europee nell'ultima seduta di settimana. La migliore è stata Francoforte (+1,34%) a 15.399 punti, seguita da Madrid (+0,86%) a 9.059 punti, Londra (+0,76%) a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) Chiusuraper le principali Borse europee nell'ultima seduta di settimana. La migliore è stata Francoforte (+1,34%) a 15.399 punti, seguita da Madrid (+0,86%) a 9.059 punti, Londra (+0,76%) a ...

