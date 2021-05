Borderlands 4? Gearbox lavora su qualcosa di gigantesco e fantastico

(Di venerdì 7 maggio 2021) Pochi giorni fa hanno iniziato a circolare delle voci su un probabile spin-off diattualmente in sviluppo da. Sfortunatamente è proprio il CEO dello studio, Randy Pitchford, a smentire la notizia: non tutto è perduto però perché a quanto pare il team stando a. Attraverso Twitter, Pitchford ha dichiarato: "Mi hanno detto che in giro si dice chestia 'assistendo' o 'co-sviluppando' un altro gioco di(o un nuovo spin-off). Queste voci NON sono accurate.è lo sviluppatore principale di tutti i giochi futuri del franchise di(o di qualsiasi gioco adiacente a) senza co-sviluppo". Tuttavia il CEO disempre attraverso il social ...

