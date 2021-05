Bollettino Coronavirus oggi 7 Maggio Italia | morti | contagiati | guariti

(Di venerdì 7 maggio 2021): la situazione aggiornata relativa a, nuovi. Focus anche sul numero dei ricoveri. Questo ildi, 7, ecco ilufficiale della Protezione Civile per il giorno 7(tra parentesi i numeri di ieri): (ieri 402.802). (ieri 122.263) Deceduti. I numeri dei ricoveri. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle regioni ed elaborati dalla protezione civile, questa la situazione dei ricoverati. (ieri 2.308) i ricoverati in terapia intensiva; (ieri 19.175) i ricoveri totali comprese persone con sintomi lievi e moderati. Le cifre indicano una palpabile frenata, rispetto ...

ABRUZZO - Sono 174 i nuovi contagi dain Abruzzo secondo ildi oggi, 6 maggio. Nessun nuovo decesso registrato. Nella Regione sono complessivamente 72.090 i casi positivi al ...ABRUZZO Sono 174 i nuovi contagi dain Abruzzo secondo ildi oggi, 6 maggio. Nessun nuovo decesso registrato. Nella Regione sono complessivamente 72.090 i casi positivi al ...Covid in Lombardia, il bollettino di giovedì 6 maggio. Sono 2.151 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 103 “debolmente positivi”.Ultime notizie. Ultim'ora oggi: vaccini per i 50enni, c'è la data, dal prossimo lunedì partono le somministrazioni ai nati fino al 1971 (7 maggio) ...