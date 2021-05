Bollettino Coronavirus di Venerdì 7 Maggio 2021 | rapporto positivi tamponi al 3 | 21%

(Di venerdì 7 maggio 2021) In data 7l’incremento nazionale dei casi è +0,25% (ieri +0,29%) con 4.092.747 contagiati totali, 3.572.713 dimissioni/guarigioni (+15.580) e 122.470 deceduti (+207); 397.564 infezioni in corso (-5.238). Ricoverati con sintomi -536 (16.331); terapie intensive -55 (2.253) con 109 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 328.612totali (ieri 324.640) di cui 172.620 molecolari (ieri 189.396) e 155.992 test rapidi (ieri 135.244) con 105.538 casi testati (ieri 113.249); 10.554(target 4.311);totali 3,21% (ieri 3,63% – target 2%);/casi testati 10,00% (ieri 10,42% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.759; Campania 1.382; Lazio 1.063; Emilia Romagna 871; Puglia 870; Piemonte ...

Corriere : Il bollettino: 10.554 nuovi casi e 207 morti. Il tasso di positività scende al 3,2%

Sono salite a 106.101 le vittime del coronavirus in Francia. A renderlo noto è stato il ministero della Salute francese, precisando che l'ultimo bollettino riporta 251 morti per Covid nelle ultime 24 ore. I nuovi casi di contagio sono ... Il dato dei ricoveri oggi per coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 49 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in ... Nonostante un Rt in crescita, gli altri parametri consentono per altri sette giorni il giallo. In attesa di capire quali saranno gli sviluppi della prossima settimana, il Veneto resta ancora zona gialla ...