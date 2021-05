Bill Gates: quanto guadagna il magnate americano? (Di venerdì 7 maggio 2021) Bill Gates famoso imprenditore statunitense è tornato al centro del dibattito pubblico negli scorsi giorno dopo l’annuncio del divorzio dalla moglie Melinda . Ma chi è Bill Gates? Nato e cresciuto a Seattle, Washington, avviò insieme all’amico di infanzia Paul Allen nel 1975 la nota azienda Microsoft. Azienda che sarebbe diventata la più grande al mondo in ambito di software di personal computer. A scuola e all’università Bill Gates non ottenne mai grandi risultati e dopo essersi iscritto a legge alla Harvard University, dopo il primo anno si trasferì con l’amico Allen per dare vita al progetto. Nel dicembre 1974 uscì sul mercato americano il primo kit di montaggio per Microcomputer Altair 8800. Bill Gates e ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 7 maggio 2021)famoso imprenditore statunitense è tornato al centro del dibattito pubblico negli scorsi giorno dopo l’annuncio del divorzio dalla moglie Melinda . Ma chi è? Nato e cresciuto a Seattle, Washington, avviò insieme all’amico di infanzia Paul Allen nel 1975 la nota azienda Microsoft. Azienda che sarebbe diventata la più grande al mondo in ambito di software di personal computer. A scuola e all’universitànon ottenne mai grandi risultati e dopo essersi iscritto a legge alla Harvard University, dopo il primo anno si trasferì con l’amico Allen per dare vita al progetto. Nel dicembre 1974 uscì sul mercatoil primo kit di montaggio per Microcomputer Altair 8800.e ...

