BILL GATES – LA FAMIGLIA FURIOSA CON LUI …Durante Il Viaggio Segreto In Vista Del Divorzio (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Divorzio tra BILL e Melinda è stato concordato per mesi, lo ha appreso TMZ, e avevano un piano per annunciarlo a marzo … un piano che includeva l’affitto di un’isola remota e privata dove l’intera FAMIGLIA – con una grande eccezione – avrebbe potuto evitare i media una volta che l’annuncio fosse stato fatto … fonti con conoscenza diretta proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Iltrae Melinda è stato concordato per mesi, lo ha appreso TMZ, e avevano un piano per annunciarlo a marzo … un piano che includeva l’affitto di un’isola remota e privata dove l’intera– con una grande eccezione – avrebbe potuto evitare i media una volta che l’annuncio fosse stato fatto … fonti con conoscenza diretta proviene da Database Italia.

Advertising

disinformatico : Prima dose di vaccino fatta! Per ora però ricevo il 5G esattamente come prima. In compenso Bill Gates mi sta più si… - repubblica : Divorzio Gates, Melinda non sopportava che Bill frequentasse Epstein - welikeduel : Alcune dichiarazioni di Bill Gates sul suo matrimonio, in un documento esclusivo a cura di Fabio Celenza… - DarkRain4 : RT @welikeduel: Alcune dichiarazioni di Bill Gates sul suo matrimonio, in un documento esclusivo a cura di Fabio Celenza #propagandalive h… - SignorAldo : RT @welikeduel: Cosa c'è davvero dietro il divorzio di Bill e Melinda? Ce lo svela il video esclusivo di Fabio Celenza #propagandalive @Cel… -

Ultime Notizie dalla rete : BILL GATES #BarVxL - Gli alieni si chiameranno 'robot'? e quello che chiama al telefono chi è? Ma Bill Gates? Complotto ancora! Complotto! Leggete questa parola, la nomino forte! E comunque, io... mah boh! Sarà che non avrò inteso davvero il concetto ...

Il 'divorzio grigio' tra i boomer Bill e Melinda Gates. Ma di certo non sono gli unici Il co - fondatore di Microsoft Bill Gates e sua moglie Melinda hanno scioccato il mondo annunciando il loro divorzio dopo 27 anni di matrimonio. Non sono però gli unici: sempre più coppie sopra i 50 anni scelgono di porre fine alle ...

Divorzio Gates, Melinda non sopportava che Bill frequentasse Epstein la Repubblica Divorzio Gates, Melinda non sopportava che Bill frequentasse Epstein Secondo il Daily Beast, la moglie sarebbe stata furiosa per gli incontri con il milionario accusato di pedofilia. E il fatto avrebbe rappresentato un punto di ...

Diletta Leotta e Can Yaman, fuga d’amore: beccati di nuovo insieme Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA . Diletta Leotta e Can Yaman, fuga d’amore: beccati insieme in un resort sul lago di Como. Una dolcissi ...

e quello che chiama al telefono chi è? Ma? Complotto ancora! Complotto! Leggete questa parola, la nomino forte! E comunque, io... mah boh! Sarà che non avrò inteso davvero il concetto ...Il co - fondatore di Microsofte sua moglie Melinda hanno scioccato il mondo annunciando il loro divorzio dopo 27 anni di matrimonio. Non sono però gli unici: sempre più coppie sopra i 50 anni scelgono di porre fine alle ...Secondo il Daily Beast, la moglie sarebbe stata furiosa per gli incontri con il milionario accusato di pedofilia. E il fatto avrebbe rappresentato un punto di ...Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA . Diletta Leotta e Can Yaman, fuga d’amore: beccati insieme in un resort sul lago di Como. Una dolcissi ...