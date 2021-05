Berrettini-Garin in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteo Berrettini e Cristian Garin oggi si sfidano nell’incontro di quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2021. Il romano si è liberato in due set di Federico Delbonis, mentre il cileno ha estromesso dal torneo il numero 3 del mondo, Daniil Medvedev. I precedenti recitano 1-1, ma Garin si è aggiudicato l’unico sula terra rossa. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, venerdì 7 maggio, come quarto match dalle ore 11:00 (dopo Bublik-Ruud) sul Manolo Santana Stadium. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 204), con live streaming fruibile dagli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteoe Cristiansi sfidano nell’incontro di quarti di finale deldi. Il romano si è liberato in due set di Federico Delbonis, mentre il cileno ha estromesso dal torneo il numero 3 del mondo, Daniil Medvedev. I precedenti recitano 1-1, masi è aggiudicato l’unico sula terra rossa. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, venerdì 7 maggio, come quarto match dalle ore 11:00 (dopo Bublik-Ruud) sul Manolo Santana Stadium. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 204), con livefruibile dagli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, ...

Advertising

WeAreTennisITA : Giornata di quarti di finale maschili a Madrid, con il nostro Matteo che affronterà Garin nell'ultimo match di gior… - edoardo_riccio : @paolobertolucci Non ho visto il match ma suppongo la vittoria di Zverev su Nadal confermi le logiche di un possibi… - ilveggente_it : ?? #TENNIS #Berrettini Vs #Garin è un match valido per i quarti di finale del torneo #ATP #Masters1000 di #Madrid.… - AndreaS52392822 : RT @tonygamblerII: Garin che ha battuto Medvedev che incontra #Berrettini che questa sera a Madrid giocon. Daje Matteo! #AtpMadrid #Tennis - alessanFERRON : DIRETTA ATP MADRID 2021/ Berrettini Garin video streaming tv: vittoria di Thiem -