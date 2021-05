Berrettini batte Garin a Madrid: domani la semifinale con Ruud (Di venerdì 7 maggio 2021) Momento d’oro per l’azzurro Matteo Berrettini, batte Garin a Madrid: domani la semifinale con il norvegese Casper Ruud. (Clive Brunskill/Getty Images)Matteo Berrettini non si ferma più: il numero 10 al mondo, infatti, ha staccato il biglietto per la semifinale dell’ATP di Madrid, torneo del Masters 1000. Va detto che probabilmente la parte inferiore del tabellone, dove Berrettini era inserito, era probabilmente più agevole, ma nello stesso tempo, l’azzurro ha battuto uno dei tennisti più in forma del momento. Il tutto dopo una vera battaglia, il cui risultato è falsato. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Matteo Berrettini: avete mai visto la fidanzata Ajla ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 maggio 2021) Momento d’oro per l’azzurro Matteolacon il norvegese Casper. (Clive Brunskill/Getty Images)Matteonon si ferma più: il numero 10 al mondo, infatti, ha staccato il biglietto per ladell’ATP di, torneo del Masters 1000. Va detto che probabilmente la parte inferiore del tabellone, doveera inserito, era probabilmente più agevole, ma nello stesso tempo, l’azzurro ha battuto uno dei tennisti più in forma del momento. Il tutto dopo una vera battaglia, il cui risultato è falsato. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Matteo: avete mai visto la fidanzata Ajla ...

Advertising

WeAreTennisITA : ?? MATTEO DICE NO Sotto di un set e di un break nel 2° set, Berrettini non ci sta a perdere e si produce in una pode… - ItaliaTeam_it : Matteo in semifinale! ?? Al Masters 1000 di Madrid Matteo Berrettini batte 5-7 6-3 6-0 Cristian Garin! RT e forza… - FCatarella13 : RT @ItaliaTeam_it: Matteo in semifinale! ?? Al Masters 1000 di Madrid Matteo Berrettini batte 5-7 6-3 6-0 Cristian Garin! RT e forza Matte… - MattiaGiovi : RT @ItaliaTeam_it: Matteo in semifinale! ?? Al Masters 1000 di Madrid Matteo Berrettini batte 5-7 6-3 6-0 Cristian Garin! RT e forza Matte… - LorenzoMolaioni : RT @WeAreTennisITA: ?? MATTEO DICE NO Sotto di un set e di un break nel 2° set, Berrettini non ci sta a perdere e si produce in una poderosa… -