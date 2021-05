Berrettini alla prova Garin, apre Thiem - Isner (Di venerdì 7 maggio 2021) Una sfida tra amici: Matteo Berrettini incrocia Cristian Garin sulla via per le semifinali del Masters 1000 di Madrid. 'Ho un buon rapporto con lui, sto giocando bene, sono in fiducia. So che sarà una ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 maggio 2021) Una sfida tra amici: Matteoincrocia Cristiansulla via per le semifinali del Masters 1000 di Madrid. 'Ho un buon rapporto con lui, sto giocando bene, sono in fiducia. So che sarà una ...

Advertising

infoitsport : Berrettini alla prova Garin, alle 13 apre Thiem-Isner - Prisa97309707 : Complimenti a #berrettini per aver vinto agli ottavi per 7-6 6-4 contro #Delbonis e aver mantenuto il decimo posto… - Sebastiano73 : E @MattBerrettini c'è!!!! Grande Matteo, la finale è alla tua portata!!!! Sfruttiamo questo tuo meraviglioso stato… - Ilsuperbo89 : Bravissimo #Berrettini a portare a casa un primo set difficile, con un DelBonis che ha risposto in modo impressiona… - paoloangeloRF : “E’ uscito alla grande appellandosi al suo colpo il servizio” considerazione interessante di Elena #Pero su Berrettini che recupera da 15-40 -