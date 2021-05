Berrettini alla prova Garin | alle 13 apre Thiem - Isner

(Di venerdì 7 maggio 2021) Una sfida tra amici: Matteoincrocia Cristiansulla via per le semifinali del Masters 1000 di Madrid. 'Ho un buon rapporto con lui, sto giocando bene, sono in fiducia. So che sarà una ...

Advertising

Sebastiano73 : E @MattBerrettini c'è!!!! Grande Matteo, la finale è alla tua portata!!!! Sfruttiamo questo tuo meraviglioso stato… - Ilsuperbo89 : Bravissimo #Berrettini a portare a casa un primo set difficile, con un DelBonis che ha risposto in modo impressiona… - paoloangeloRF : “E’ uscito alla grande appellandosi al suo colpo il servizio” considerazione interessante di Elena #Pero su Berrettini che recupera da 15-40 - keope77 : @danielelozzi Concordo, ma eventualmente per Berrettini ai quarti preferisco comunque Garin a Medvedev. Ritengo che… - SalvatoreSodan1 : RT @oktennis: Il ritorno di Berrettini, il trionfo di Sonego a Cagliari e i numeri degli italiani, meglio di Francia, Germania e USA. E tan… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini alla

Una sfida tra amici: Matteoincrocia Cristian Garin sulla via per le semifinali del Masters 1000 di Madrid. 'Ho un ... A seguire il quarto di finale nobile tra Nadal e Zverev: Rafa è...Attenzione al cileno, che due anni fa aveva battuto il romano nella finale di Monaco di Baviera: è vero però che in quel torneo, a causa di una lunga interruzione dovutapioggia, era ...Il menu del venerdi madrileno prevede i quarti di finale maschili, dopo una giornata che ha visto saltare il vincitore di Montecarlo Stefanos Tsitsipas e i tre russi Daniil Medvedev, Andrey Rublev e A ...Manolo Santana – dalle 13 [3] D. Thiem vs J. Isner non prima delle 15 [1] R. Nadal vs [5] A. Zverev non prima delle 19 A. Bublik vs C. Ruud [8] M. Berrettini vs [16] C. Garin MADRID – Fuori la testa d ...