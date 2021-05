Bergamo apre il bando per cinque spazi estivi | priorità alle attività senza dehors

(Di venerdì 7 maggio 2021) Online da venerdì 7 maggio ilche il Comune diha istruito per l’assegnazione didiverse aree della città addi ristorazione della città. Dall’11 giugno al 30 settembre, ecco dove.

Advertising

webecodibergamo : Online dal pomeriggio di venerdì 7 maggio il bando del Comune di Bergamo per l’assegnazione di cinque aree all'aper… - SimoneBara75 : @Deadman54436003 È una catena che fa prevalentemente pollo allo spiedo... qui a Brescia lavora molto e anche in que… - WelfareNetwork : Teatro Donizetti Bergamo restaurato apre con un mese eventi - ansa_lombardia : Teatro Donizetti Bergamo restaurato apre con un mese eventi - AnsaLombardia : Teatro Donizetti Bergamo restaurato apre con un mese eventi. Dal 28 maggio il festival 'D'incanto' | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo apre

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

La giornata sicon due anticipi al sabato alle ore 15.00. Da domenica fino al termine della ... Varese - Castellanzese (Giuseppe Mucera di Palermo), Fossano - Casale (Stefan Foresti di), ...La giornata sicon due anticipi al sabato alle ore 15.00. Da domenica fino al termine della ... Varese - Castellanzese (Giuseppe Mucera di Palermo), Fossano - Casale (Stefan Foresti di), ...Nella notte che ha sancito l'eliminazione dell'Arsenal dall'Europa League ha brillato la luce di Alfonso Pedraza, nuovo oggetto del desiderio del Napoli.L’iniziativa dell’Ebitral, l’Ente bilaterale trasporti e logistica. I sindacati a disposizione per offrire supporto in vari ambiti: dai rimborsi sanitari ai contributi per l’istruzione ...