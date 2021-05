(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di: 2 minuti– Prenderà il via mercoledì 12la nuova edizione della rassegna “Letture a Palazzo”, iniziativa organizzata dall’assessoratoCultura del Comune die inserita nel programma nazionale de “Ildei Libri”, noto appuntamento ideato dal Centro per il libro e ladel Ministero della Cultura, dedicato quest’anno ai settecento anni dmorte del Sommo Poeta. L’edizione 2021 di “Letture a Palazzo” prevedeche si terranno a Palazzo Paolo V dal 12al 4 giugno. “Abbiamo voluto – spiega l’assessora Rossella Del Prete – anche quest’anno essere presenti e dare il nostro contributomeritoria campagna ...

anteprima24 : ** “#Benevento Città che legge”, dal 12 maggio otto appuntamenti dedicati alla lettura ** - ottopagine : 'Benevento Città che legge', dal 12 maggio otto appuntamenti #Benevento - TV7Benevento : Letture a Palazzo, dal 12 maggio otto appuntamenti dedicati alla lettura per “Benevento Città che legge”... - NTR24 : Città senza acqua, martedì 11 maggio scuole chiuse a Benevento - anteprima24 : ** L'annuncio di #Mastella: città senza acqua, martedì #Scuole chiuse a ##Benevento ** -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Città

Ottopagine

... giungendo dal Po, apre allasegnando il confine con la zona collinare. Da lì si può ... I sabaudi lasciano lunghezze in provincia come a Crotone eo contro l'Hellas . Vengono ......Spezia e Napoli è in programma sabato 8 maggio alle ore 15 allo Stadio Alberto Picco delladi ... come quelle nell'anno 2017 contro il(6 - 0) ed il Torino (5 - 0). Un'altra occasione ...