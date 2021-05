Beach volley, Continental Cup 2021. Austria in finale, azzurre per il terzo posto (Di venerdì 7 maggio 2021) Si ferma in semifinale la corsa della squadra azzurra nella seconda fase della Continental Cup e domani l’Italia giocherà per il terzo posto contro la perdente di Ucraina-Germania, il cui spareggio è stato fissato domattina alle 8.50. Niente da fare per la doppia coppia italiana nella sfida contro le padrone di casa dell’Austria, ma entrambe le squadre, lo ricordiamo, erano già qualificate per la fase finale in programma a The Hague in Olanda dal 23 al 26 giugno prossimi dove saranno presenti 16 squadre nazionali per genere. Scampoli/Bianchin hanno ceduto 2-0 (21-16, 21-18) alla coppia numero uno Austriaca Schutzenhofer/Plesiuschnig e Menegatti/Bianchin hanno ceduto 2-1 (17-21, 21-19, 17-15) perdendo la battaglia contro Strauss/Strauss. Nell’altra ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Si ferma in semila corsa della squadra azzurra nella seconda fase dellaCup e domani l’Italia giocherà per ilcontro la perdente di Ucraina-Germania, il cui spareggio è stato fissato domattina alle 8.50. Niente da fare per la doppia coppia italiana nella sfida contro le padrone di casa dell’, ma entrambe le squadre, lo ricordiamo, erano già qualificate per la fasein programma a The Hague in Olanda dal 23 al 26 giugno prossimi dove saranno presenti 16 squadre nazionali per genere. Scampoli/Bianchin hanno ceduto 2-0 (21-16, 21-18) alla coppia numero unoca Schutzenhofer/Plesiuschnig e Menegatti/Bianchin hanno ceduto 2-1 (17-21, 21-19, 17-15) perdendo la battaglia contro Strauss/Strauss. Nell’altra ...

