Bayern Monaco | Koulibaly si allontana Il presidente Heiner | “Non faremo acquisti onerosi”

Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer ha affermato che in estate il club non farà altri acquisti costosi: "Non faremo acquisti onerosi. Abbiamo una squadra giovane e incredibilmente forte, con un grande potenziale. Da questo punto di vista, non sono preoccupato". I bavaresi hanno infatti già speso 25 e 42.5 milioni per avere, dalla prossima stagione, il mister Julian Negelsmann e Dayot Upamecano.

