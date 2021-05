"Basta, me ne vado". Susanna Ceccardi saluta Formigli: il vergognoso "processo" alla Lega | Video (Di venerdì 7 maggio 2021) Alta tensione a Piazzapulita, con Susanna Ceccardi che si alza e minaccia di andarsene. In studio a La7 si parla di omofobia e il clima è quella di inquisizione contro la Lega. "Certi consiglieri parlano come dei cavernicoli, manca la clava. Non si sente a disagio con questi?", la incalza Corrado Formigli, chiarendo subito la posizione generale. "Non si vergogna?", aggiunge Costantino Della Gherardesca, costantemente all'attacco della ex candidata governatrice del centrodestra in Toscana. "Certo, e ne aggiunge altre - risponde la leghista -. Meglio omofobo che sodomita, Acqua di fr***o. Tutte frasi di consiglieri del Pd". Apriti cielo. "Ma li avranno cacciati", la interrompe prontamente, Formigli, mentre Della Gherardesca inizia a ribattere con il solo dichiarato intento di non farla continuare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Alta tensione a Piazzapulita, conche si alza e minaccia di andarsene. In studio a La7 si parla di omofobia e il clima è quella di inquisizione contro la. "Certi consiglieri parlano come dei cavernicoli, manca la clava. Non si sente a disagio con questi?", la incalza Corrado, chiarendo subito la posizione generale. "Non si vergogna?", aggiunge Costantino Della Gherardesca, costantemente all'attacco della ex candidata governatrice del centrodestra in Toscana. "Certo, e ne aggiunge altre - risponde la leghista -. Meglio omofobo che sodomita, Acqua di fr***o. Tutte frasi di consiglieri del Pd". Apriti cielo. "Ma li avranno cacciati", la interrompe prontamente,, mentre Della Gherardesca inizia a ribattere con il solo dichiarato intento di non farla continuare. ...

Advertising

SakuraJunhee : Ieri ho visto lo stage con i completi color carne degli ab6ix, ero distratta a pulire e pensavo fossero mezzi nudi… - TheSkyisgreen6 : RT @pipposistrunz: Stasera vado a letto molto nostalgico perché mi manchi cosi tanto Tommy che questo allontanato dai social per alcuni cre… - osservando001 : @valy_s Ma cazzo,vivo in Toscana, se vado in ferie a casa mia in Calabria poi non so nemmeno se posso tornare a cas… - aleguzzetti : RT @ra00263495: D stava spillando su L e T dicendo che sicuramente loro si mancheranno di più perché nella realtà, anche se T, ha fatto 76… - desm_ondthegrey : Io immagino Jesse così: Allora amici io me ne voglio andare da sta baracconata basta mi sono stufato, mi avete dato… -