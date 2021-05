Barcellona | i convocati di Koeman per il big match contro l’Ateltico Madrid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona convocati

TUTTO mercato WEB

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca , a poche ore dal calcio d'inizio, ha diramato la lista deifigura nuovamente l'exPedro, mentre è assente il centrocampista Amadou Diawara. ...... primatista in Liga e in piena lotta con, Real Madrid e Siviglia. Il Cholo e il club ... idi Gattuso Fedele su Osimhen: "Per il Napoli è stato un bene non averlo a disposizione" ...Il futuro di Berardi. Calciomercato Barcellona, occhi su Locatelli. Il quotidiano iberico Mundo Deportivo rilancia il forte interesse per il giocatore del Sassuolo e nazionale azzurro Manuel Locatelli ...Ceferin minaccia squalifiche per due anni, ma le società si fanno forti della sentenza del Tribunale di Madrid che impedisce di minacciare sanzioni. Il club non vogliono giurare fedeltà all’Uefa ma ne ...