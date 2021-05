Barbara D’Urso svela il futuro di Domenica Live: l’annuncio social (Di venerdì 7 maggio 2021) La conduttrice partenopea rivela dettagli molto interessanti per il prossimo autunno: le parole che non ti aspetti. Gli ultimi rumors sulle trasmissioni televisive di carattere “gossip e pettegolezzo”, della bella… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 7 maggio 2021) La conduttrice partenopea rivela dettagli molto interessanti per il prossimo autunno: le parole che non ti aspetti. Gli ultimi rumors sulle trasmissioni televisive di carattere “gossip e pettegolezzo”, della bella… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

DoubleD17999325 : RT @durso_club: ???? 7 MAGGIO ???? Oggi si celebra il compleanno di colei che rappresenta il centro del mio mondo, della mia anima, del mio cu… - infoitcultura : Barbara d'Urso, compleanno: compie 64 anni. Ma c'è una brutta notizia - infoitcultura : Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo: gli ultimi rumors sulla coppia - infoitcultura : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso in lacrime per Luana - infoitcultura : Barbara D’Urso: regalo speciale per il compleanno -