Baggio: “Vedo colleghi che sentenziano, ma non fanno tre palleggi con le mani” (Di venerdì 7 maggio 2021) Roberto Baggio ha parlato con non poca malinconia a riguardo del calcio odierno: “Il calcio senza pubblico è tristissimo, mi fa piangere. Non guardo le partite, non mi divertono quasi mai. Commentare le partite? Mi dette disagio dare giudizi sugli altri, non vado in tv. Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani. Mi piace il calcio femminile. Il golf mi annoia, preferisco il basket e tifo per i Los Angeles Lakers”, ha sentenziato il Divin Codino al settimanale Il Venerdì. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SUL CALCIO E IL RITIRO – “In questo calcio sarei più competitivo perché gli attaccanti sono più protetti. Quelli che senza pallone si sentono appagati e felici sono dei falliti? Lasciare il calcio mi ha ridato ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Robertoha parlato con non poca malinconia a riguardo del calcio odierno: “Il calcio senza pubblico è tristissimo, mi fa piangere. Non guardo le partite, non mi divertono quasi mai. Commentare le partite? Mi dette disagio dare giudizi sugli altri, non vado in tv.cheda professori, ma me li ricordo incapaci di fare trecon le. Mi piace il calcio femminile. Il golf mi annoia, preferisco il basket e tifo per i Los Angeles Lakers”, ha sentenziato il Divin Codino al settimanale Il Venerdì. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SUL CALCIO E IL RITIRO – “In questo calcio sarei più competitivo perché gli attaccanti sono più protetti. Quelli che senza pallone si sentono appagati e felici sono dei falliti? Lasciare il calcio mi ha ridato ...

Advertising

FBiasin : 'Mi mette disagio dare giudizi sugli altri, non vado in tv. Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li r… - tancredipalmeri : Ahah Roberto Baggio: “Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani” - notizie_milan : Baggio: “Vedo colleghi che non sapevano palleggiare e ora sentenziano in tv” - Max_883 : RT @FBiasin: 'Mi mette disagio dare giudizi sugli altri, non vado in tv. Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo inca… - FabriP16527112 : RT @FBiasin: 'Mi mette disagio dare giudizi sugli altri, non vado in tv. Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo inca… -