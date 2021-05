Baggio è l’Agassi italiano | «Lasciare il calcio mi ha ridato vita e ossigeno Stavo soffocando»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 maggio 2021) Nei boschi vicino Gorizia, era l’agosto 2012, fu avvistato un puma. Un puma a zampa libera in Italia ha solo un modo per non essere la notizia del giorno: che arrivi Roberto, col fucile carico a pallettoni, e si proponga di risolvere il problema. «Ve lo abbatto io in due giorni». Farsi cacciare da un Pallone d’Oro non è da tutti i puma. Roberto, adesso, vive unad’eremo e confino. O almeno la percepiamo tale, sol per il fatto che uno così – che ha fatto la storia del– ilha deciso che non fosse la sua. Ha la terra, la campagna, spacca la legna, usa il trattore, la sera – dice – va a dormire così stanco che gli gira la testa. Netflix sta lanciando il film sul “Divin Codino” mentre il suddetto divino zappa. Si gode le piccole cose, ancora parole ...