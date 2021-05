Aurora Ruffino, la passione segreta: “Lavoravo per pagarmi le lezioni” (Di venerdì 7 maggio 2021) La splendida Aurora Ruffino ha svelato qual è la grande passione che porta nel cuore da sempre e quanti sacrifici ha dovuto fare per poter studiare: scopriamo cosa ha raccontato. Aurora Ruffino e la sua grande passione (Instagram)La splendida Aurora Ruffino torna questa sera in tv per un nuovo appuntamento con Un passo dal cielo 6 – I guardiani, show di grande successo di Rai 1. Nello show Aurora veste i panni di Dafne, la quale si è appena risvegliata dopo un terribile incidente. Nel cast della serie ci sono volti noti della televisione e del teatro come Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Carlo Cecchi ma anche bellissime attrici donne come Anna Dalton, Giusy Buscemi e Aurora Ruffino. ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) La splendidaha svelato qual è la grandeche porta nel cuore da sempre e quanti sacrifici ha dovuto fare per poter studiare: scopriamo cosa ha raccontato.e la sua grande(Instagram)La splendidatorna questa sera in tv per un nuovo appuntamento con Un passo dal cielo 6 – I guardiani, show di grande successo di Rai 1. Nello showveste i panni di Dafne, la quale si è appena risvegliata dopo un terribile incidente. Nel cast della serie ci sono volti noti della televisione e del teatro come Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Carlo Cecchi ma anche bellissime attrici donne come Anna Dalton, Giusy Buscemi e. ...

Advertising

lagitanarome : RT @sacroforti: Posso dire che invidio Aurora Ruffino per essersi limonata Carmine Buschini, Gianmarco Saurino e ora pure Daniele Liotti (q… - raulcarra69 : RT @gianlu_79: Complimenti a @RaiUno @danieleliotti2 , @IannielloEnrico , @Giusy_Buscemi , @aurora_ruffino e tutto il Cast per la Vittoria… - gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno @danieleliotti2 , @IannielloEnrico , @Giusy_Buscemi , @aurora_ruffino e tutto il Cast per la… - FrancescoLibe : Aurora Ruffino non è stata ancora notata da Tim Burton? #UnPassoDalCielo6 - FrancescoLibe : Abbiamo lasciato Aurora Ruffino alle 21:45. Dove sarà finita, a graffiarsi nei boschi? #UnPassoDalCielo6 -