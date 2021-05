Attenzione, investire ESG non e' la panacea che si racconta, i consulenti finanziari indipendenti di soldiexpert SCF avvisano (Di venerdì 7 maggio 2021) (Milano, 7 maggio 2021) - Milano, 7 maggio 2021 - “L'integrazione dei criteri #ESG nel processo di investimento è fondamentale per contribuire a generare rendimenti stabili e sostenibili”. Frasi perentorie di questo tipo da qualche tempo sono diventate il mantra dell'industria finanziaria nei confronti dei risparmiatori e il nuovo sogno venduto (spesso a caro prezzo) di “guadagnare bene” questa volta “facendo pure del bene” all'ambiente. ESG è l'acronimo di temi come quello E (ambientale) S (sociale) e G (di governance) e investire ESG significa che i soldi dei risparmiatori per chi privilegia questo approccio saranno investiti sulle aziende più virtuose e socialmente responsabili. Almeno su uno dei tre fonti, ambientale, sociale o di governance. “Descritto così tutto sembra meraviglioso – osserva Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) (Milano, 7 maggio 2021) - Milano, 7 maggio 2021 - “L'integrazione dei criteri #ESG nel processo di investimento è fondamentale per contribuire a generare rendimenti stabili e sostenibili”. Frasi perentorie di questo tipo da qualche tempo sono diventate il mantra dell'industriaa nei confronti dei risparmiatori e il nuovo sogno venduto (spesso a caro prezzo) di “guadagnare bene” questa volta “facendo pure del bene” all'ambiente. ESG è l'acronimo di temi come quello E (ambientale) S (sociale) e G (di governance) eESG significa che i soldi dei risparmiatori per chi privilegia questo approccio saranno investiti sulle aziende più virtuose e socialmente responsabili. Almeno su uno dei tre fonti, ambientale, sociale o di governance. “Descritto così tutto sembra meraviglioso – osserva Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie ...

