Atletico Madrid, Cerezo: "Superlega? Soluzione per il calcio. Ci sarebbe entusiasmo" (Di venerdì 7 maggio 2021) Nonostante i dietrofront, il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, alimenta ancora un barlume di speranza verso la Superlega.La Superlega continua ancora a far discutere: il progetto è temporaneamente naufragato, a causa del dietrofront dalla competizione di diversi membri fondatori, come i sei club inglesi: Manchester Utd, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham. Non sembrano però essersi dissolte le polemiche e nemmeno i risvolti sul tema. I contrari, vedendo che tutto si è concluso in breve tempo, sembrano essersi placati. Chi torna alla carica, invece, sono coloro che vedono nella Superlega una Soluzione per risolvere le problematiche del calcio moderno. Tra questi, il presidente dell'Atletico ...

