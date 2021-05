Atletica | il Tas di Losanna respinge il nuovo ricorso di Schwazer

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il Tribunale arbitrale dello Sport diha respinto ildi Alexsul caso che ha portato alla sua squalifica doping, in unarbitrato che lo vedeva opposto alla federazione mondiale d’, World Athletics, e all’agenzia mondiale antidoping, la Wada. Lo apprende l’Ansa da fonti della giustizia internazionale.aveva avanzato richiesta di “misure provvisorie” al Tas, dopo che un’ordinanza del gip di Bolzano lo aveva scagionato dalle accuse di doping sottolineando presunte scorrettezze della federazione e della Wada. SportFace.

Il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna ha respinto il ricorso di Alex Schwazer sul caso che ha portato alla sua squalifica doping, in un nuovo arbitrato che lo vedeva opposto alla federazione mondiale d'atletica, World Athletics, e all'agenzia mondiale antidoping, la Wada. Lo apprende l'ANSA da fonti della giustizia internazionale. Schwazer aveva avanzato richiesta di "misure provvisorie" al Tas.