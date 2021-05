Astrazeneca, report Ema sui dati Ue: “Con bassa circolazione del virus, rapporto rischi-benefici azzerato nella fascia 50-59 anni” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il caso Astrazeneca non è chiuso. Mentre gli scienziati continuano a investigare (l’ultimo studio è comparso sul British Medical Journal) l’Agenzia europea per i farmaci ha elaborato un report temporaneo – anche se ad Amsterdam non vogliono che lo si chiami così – sui benefici del vaccino Vaxzevria. Che per l’Ema continuano a superare i rischi negli adulti di tutte le età. L’analisi del 23 aprile scorso contiene diverse tabelle in cui si confrontano le ospedalizzazioni e le morti prevenute con le somministrazioni a fronte dei casi di trombi con carenza di piastrine in tre scenari ovvero con un alto tasso di infezione (886 casi di positività ogni 100mila), con un tasso medio (401 su 100mila) e un tasso basso (55 su 100mila) per sette classi di età: 20-29 anni, 30-39 anni, 40-49 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Il casonon è chiuso. Mentre gli scienziati continuano a investigare (l’ultimo studio è comparso sul British Medical Journal) l’Agenzia europea per i farmaci ha elaborato untemporaneo – anche se ad Amsterdam non vogliono che lo si chiami così – suidel vaccino Vaxzevria. Che per l’Ema continuano a superare inegli adulti di tutte le età. L’analisi del 23 aprile scorso contiene diverse tabelle in cui si confrontano le ospedalizzazioni e le morti prevenute con le somministrazioni a fronte dei casi di trombi con carenza di piastrine in tre scenari ovvero con un alto tasso di infezione (886 casi di positività ogni 100mila), con un tasso medio (401 su 100mila) e un tasso basso (55 su 100mila) per sette classi di età: 20-29, 30-39, 40-49 ...

