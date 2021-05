Astrazeneca, la Gran Bretagna cambia: vaccino alternativo agli under 40. La strategia di Johnson e la campagna d’autunno (Di venerdì 7 maggio 2021) Un futuro a prova di coronavirus. Ma nel frattempo, l’esemplare campagna vaccinale della Gran Bretagna subisce importanti cambi di rotta. Il Comitato congiunto per le vaccinazioni e le immunizzazioni (Jcvi) è stato costretto a rivedere le modalità di somministrazione del vaccino Oxford-Astrazeneca per le categorie di età più giovani, cambiando la raccomandazione di usare composti alternativi non più solo per i giovani sotto i 30 anni ma ora anche per le categorie di persone fino ai 40 anni. “Mentre i livelli di contagio Covid-19 continuano a rimanere sotto controllo, consigliamo che agli adulti di età compresa tra i 18-39 anni, senza problemi sanitari pregressi, siano offerti vaccini alternativi a Oxford-Astrazeneca qualora siano disponibili e non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Un futuro a prova di coronavirus. Ma nel frattempo, l’esemplarevaccinale dellasubisce importanti cambi di rotta. Il Comitato congiunto per le vaccinazioni e le immunizzazioni (Jcvi) è stato costretto a rivedere le modalità di somministrazione delOxford-per le categorie di età più giovani,ndo la raccomandazione di usare composti alternativi non più solo per i giovani sotto i 30 anni ma ora anche per le categorie di persone fino ai 40 anni. “Mentre i livelli di contagio Covid-19 continuano a rimanere sotto controllo, consigliamo cheadulti di età compresa tra i 18-39 anni, senza problemi sanitari pregressi, siano offerti vaccini alternativi a Oxford-qualora siano disponibili e non si ...

