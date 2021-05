AstraZeneca, la Gran Bretagna cambia: sarà offerta un’alternativa agli under 40 (Di venerdì 7 maggio 2021) Covid, la Gran Bretagna proporrà un’alternativa ad AstraZeneca agli under 40. L’indicazione del Joint Committee on Vaccination and Immunisation. Mentre in Italia e in Europa si ragiona sulla possibilità di somministrare il vaccino AstraZeneca agli under 65, in Gran Bretagna le autorità sanitarie hanno deciso di offrire un vaccino alternativo agli under 40, indice del fatto che per quanto riguarda i giovani si debba procedere con una riflessione. Vaccino CovidVaccino Covid, la Gran Bretagna offrirà un’alternativa ad AstraZeneca per gli under 40 Il Joint Committee on Vaccination ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021) Covid, laproporràad40. L’indicazione del Joint Committee on Vaccination and Immunisation. Mentre in Italia e in Europa si ragiona sulla possibilità di somministrare il vaccino65, inle autorità sanitarie hanno deciso di offrire un vaccino alternativo40, indice del fatto che per quanto riguarda i giovani si debba procedere con una riflessione. Vaccino CovidVaccino Covid, laoffriràadper gli40 Il Joint Committee on Vaccination ...

